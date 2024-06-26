На электроподстанции в Харькове нашли взрывчатку — Минэнерго
Фото: ГСЧС
Министерство энергетики Украины 26 июня сообщило, что в Харькове обнаружили взрывоопасный предмет на объекте критической инфраструктуры.
«На территории одной из подстанций г. Харькова был обнаружен взрывоопасный предмет. Его вывезли взрывотехники», — сообщила пресс-служба министерства.
В Минэнерго также сообщили, что в течение дня по всей Украине действуют графики почасовых отключений электричества.
«Основная причина ограничений – атаки врага на энергетическую инфраструктуру и негативные последствия этих атак. Напоминаем, что отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих 80 % электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением», — отметили в Минэнерго.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывчатка, Минэнерго, электроподстанция;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 10:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины 26 июня сообщило, что в Харькове обнаружили взрывоопасный предмет на объекте критической инфраструктуры".