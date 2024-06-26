На электроподстанции в Харькове нашли взрывчатку — Минэнерго

Министерство энергетики Украины 26 июня сообщило, что в Харькове обнаружили взрывоопасный предмет на объекте критической инфраструктуры.

«На территории одной из подстанций г. Харькова был обнаружен взрывоопасный предмет. Его вывезли взрывотехники», — сообщила пресс-служба министерства.

В Минэнерго также сообщили, что в течение дня по всей Украине действуют графики почасовых отключений электричества.

«Основная причина ограничений – атаки врага на энергетическую инфраструктуру и негативные последствия этих атак. Напоминаем, что отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих 80 % электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением», — отметили в Минэнерго.