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На электроподстанции в Харькове нашли взрывчатку — Минэнерго

Происшествия 10:54   26.06.2024
Оксана Горун
На электроподстанции в Харькове нашли взрывчатку — Минэнерго Фото: ГСЧС

Министерство энергетики Украины 26 июня сообщило, что в Харькове обнаружили взрывоопасный предмет на объекте критической инфраструктуры.

«На территории одной из подстанций г. Харькова был обнаружен взрывоопасный предмет. Его вывезли взрывотехники», — сообщила пресс-служба министерства.

В Минэнерго также сообщили, что в течение дня по всей Украине действуют графики почасовых отключений электричества.

«Основная причина ограничений – атаки врага на энергетическую инфраструктуру и негативные последствия этих атак. Напоминаем, что отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих 80 % электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением», — отметили в Минэнерго.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 10:54;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины 26 июня сообщило, что в Харькове обнаружили взрывоопасный предмет на объекте критической инфраструктуры".