На електропідстанції в Харкові знайшли вибухівку – Міненерго

Міністерство енергетики України 26 червня повідомило, що в Харкові виявили вибухонебезпечний предмет на об’єкті критичної інфраструктури.

“На території однієї з підстанцій м. Харків було виявлено вибухонебезпечний предмет. Його вивезли вибухотехніки”, – повідомила пресслужба міністерства.

У Міненерго також поінформували, що упродовж дня по всій Україні діють графіки погодинних відключень електрики.

“Основна причина обмежень – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак. Нагадуємо, що відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови“, – зазначили в Міненерго.