На електропідстанції в Харкові знайшли вибухівку – Міненерго
Міністерство енергетики України 26 червня повідомило, що в Харкові виявили вибухонебезпечний предмет на об’єкті критичної інфраструктури.
“На території однієї з підстанцій м. Харків було виявлено вибухонебезпечний предмет. Його вивезли вибухотехніки”, – повідомила пресслужба міністерства.
У Міненерго також поінформували, що упродовж дня по всій Україні діють графіки погодинних відключень електрики.
“Основна причина обмежень – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак. Нагадуємо, що відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови“, – зазначили в Міненерго.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: взрывчатка, Минэнерго, электроподстанция;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 10:54;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики України 26 червня повідомило, що в Харкові виявили вибухонебезпечний предмет на об’єкті критичної інфраструктури".