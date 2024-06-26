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На електропідстанції в Харкові знайшли вибухівку – Міненерго

Події 10:54   26.06.2024
Оксана Горун
На електропідстанції в Харкові знайшли вибухівку – Міненерго

Міністерство енергетики України 26 червня повідомило, що в Харкові виявили вибухонебезпечний предмет на об’єкті критичної інфраструктури.

“На території однієї з підстанцій м. Харків було виявлено вибухонебезпечний предмет. Його вивезли вибухотехніки”, – повідомила пресслужба міністерства.

У Міненерго також поінформували, що упродовж дня по всій Україні діють графіки погодинних відключень електрики.

“Основна причина обмежень – атаки ворога на енергетичну інфраструктуру та негативні наслідки цих атак. Нагадуємо, що відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови“, – зазначили в Міненерго.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 10:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики України 26 червня повідомило, що в Харкові виявили вибухонебезпечний предмет на об’єкті критичної інфраструктури".