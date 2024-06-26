Россияне атакуют с воздуха группами вертолетов на Харьковщине (видео)

Бойцы подразделения «Гострі картузи» в своем телеграмм-канале показали, как россияне активно применяют авиацию, а именно вертолеты разной модификации на севере Харьковщины.

«Бои на Харьковщине не прекращаются. Враг активно атакует с воздуха. Прикрытие русской авиацией своих войск. На видео попал момент ухода целой группы вертолетов Ка 52, Ми 8 и предположительно Ми 28», — отметили бойцы.