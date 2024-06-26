Россияне атакуют с воздуха группами вертолетов на Харьковщине (видео)
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Бойцы подразделения «Гострі картузи» в своем телеграмм-канале показали, как россияне активно применяют авиацию, а именно вертолеты разной модификации на севере Харьковщины.
«Бои на Харьковщине не прекращаются. Враг активно атакует с воздуха. Прикрытие русской авиацией своих войск. На видео попал момент ухода целой группы вертолетов Ка 52, Ми 8 и предположительно Ми 28», — отметили бойцы.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: вертолет, гострі картузи, россияне, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 26 июня 2024 в 18:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы подразделения «Гострі картузи» в своем телеграмм-канале показали, как россияне активно применяют авиацию, а именно вертолеты разной модификации на севере Харьковщины. ".