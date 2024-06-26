Росіяни атакують з повітря групами гелікоптерів на Харківщині (відео)

Бійці підрозділу «Гострі картузи» у своєму телеграм-каналі показали, як росіяни активно застосовують авіацію, а саме гелікоптери різної модифікації на півночі Харківщини.

«Бої на Харківщині не припиняються. Ворог активно атакує з повітря. Прикриття російською авіацією своїх військ. На відео потрапив момент відходу цілої групи гелікоптерів Ка 52, Мі 8 та імовірно Мі 28», – зазначили бійці.