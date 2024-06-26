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Росіяни атакують з повітря групами гелікоптерів на Харківщині (відео)

Події 18:34   26.06.2024
Оксана Якушко
Росіяни атакують з повітря групами гелікоптерів на Харківщині (відео)

Бійці підрозділу «Гострі картузи» у своєму телеграм-каналі показали, як росіяни активно застосовують авіацію, а саме гелікоптери різної модифікації на півночі Харківщини. 

«Бої на Харківщині не припиняються. Ворог активно атакує з повітря. Прикриття російською авіацією своїх військ. На відео потрапив момент відходу цілої групи гелікоптерів Ка 52, Мі 8 та імовірно Мі 28», – зазначили бійці.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2024 в 18:34;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці підрозділу «Гострі картузи» у своєму телеграм-каналі показали, як росіяни активно застосовують авіацію, а саме гелікоптери різної модифікації на півночі Харківщини. ".