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Удар по Харькову: Синегубов сообщил о двух пострадавших

Общество 16:57   27.06.2024
Виктория Яковенко
Удар по Харькову: Синегубов сообщил о двух пострадавших

На данный момент известно о двух пострадавших в результате удара армии РФ по Харькову днем ​​27 июня.

«Мужчина получил взрывное ранение с повреждением нижних конечностей, у женщины – острая реакция на стресс», – сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 16:00. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении Харькова. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что «прилет» зафиксировали в Киевском районе Харькова. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что из-за удара пострадал район жилой застройки. Попадание в частные жилые дома, некоторые из них — разрушены.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 16:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент известно о двух пострадавших в результате удара армии РФ по Харькову днем ​​27 июня.".