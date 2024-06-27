Удар по Харькову: Синегубов сообщил о двух пострадавших
На данный момент известно о двух пострадавших в результате удара армии РФ по Харькову днем 27 июня.
«Мужчина получил взрывное ранение с повреждением нижних конечностей, у женщины – острая реакция на стресс», – сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Напомним, взрыв слышали в Харькове около 16:00. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении Харькова. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что «прилет» зафиксировали в Киевском районе Харькова. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что из-за удара пострадал район жилой застройки. Попадание в частные жилые дома, некоторые из них — разрушены.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: пострадавшие, синегубов, стрес, удар, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 16:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент известно о двух пострадавших в результате удара армии РФ по Харькову днем 27 июня.".