Удар по Харькову: Синегубов сообщил о двух пострадавших

На данный момент известно о двух пострадавших в результате удара армии РФ по Харькову днем ​​27 июня.

«Мужчина получил взрывное ранение с повреждением нижних конечностей, у женщины – острая реакция на стресс», – сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, взрыв слышали в Харькове около 16:00. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупреждал о вражеском КАБ в направлении Харькова. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что «прилет» зафиксировали в Киевском районе Харькова. Мэр города Игорь Терехов уточнил, что из-за удара пострадал район жилой застройки. Попадание в частные жилые дома, некоторые из них — разрушены.