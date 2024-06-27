Удар по Харкову: Синєгубов повідомив про двох постраждалих
Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок удару армії РФ по Харкову вдень 27 червня.
«Чоловік отримав вибухове поранення з пошкодженням нижніх кінцівок, у жінки – гостра реакція на стрес», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 16:00. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку Харкова. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що “приліт” зафіксували у Київському районі Харкова. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що через удар постраждав район житлової забудови. Влучання у приватні житлові будинки, деякі з них – зруйновані.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 16:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок удару армії РФ по Харкову вдень 27 червня.".