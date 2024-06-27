Удар по Харкову: Синєгубов повідомив про двох постраждалих

Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок удару армії РФ по Харкову вдень 27 червня.

«Чоловік отримав вибухове поранення з пошкодженням нижніх кінцівок, у жінки – гостра реакція на стрес», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вибух чули у Харкові близько 16:00. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попереджав про ворожий КАБ у напрямку Харкова. Голова ХОВА Олег Синегубов повідомив, що “приліт” зафіксували у Київському районі Харкова. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що через удар постраждав район житлової забудови. Влучання у приватні житлові будинки, деякі з них – зруйновані.