Задержки выплат ВПЛ: в Минсоцполитики сообщили, когда будут деньги

Министерство социальной политики Украины пояснило, что выплаты ВПЛ проводят в два этапа. Так что все, кому деньги еще не перечислили, получат их до конца июня.

«Напоминаем, что эти выплаты часть ВПЛ получает ежемесячно после 15-го числа (те есть в так называемом первом выплатном периоде), а еще часть – после 28-го числа (во втором выплатном периоде). Итак, если вы не получили средства в первой половине текущего месяца, они поступят на счета – до конца июня», — проинформировала пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Там подчеркнули, что расходы на социальную сферу — вторые по значимости после расходов на оборону страны.

«На нее средства направляются в первую очередь. Поэтому выплата пособия на проживание для ВПЛ происходит поэтапно», — пояснили в министерстве.