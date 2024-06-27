Live
  • Чт 27.06.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 40.51
  • EUR 43.31

Задержки выплат ВПЛ: в Минсоцполитики сообщили, когда будут деньги

Общество 11:21   27.06.2024
Оксана Горун
Задержки выплат ВПЛ: в Минсоцполитики сообщили, когда будут деньги

Министерство социальной политики Украины пояснило, что выплаты ВПЛ проводят в два этапа. Так что все, кому деньги еще не перечислили, получат их до конца июня.

«Напоминаем, что эти выплаты часть ВПЛ получает ежемесячно после 15-го числа (те есть в так называемом первом выплатном периоде), а еще часть – после 28-го числа (во втором выплатном периоде). Итак, если вы не получили средства в первой половине текущего месяца, они поступят на счета – до конца июня», — проинформировала пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Там подчеркнули, что расходы на социальную сферу — вторые по значимости после расходов на оборону страны.

«На нее средства направляются в первую очередь. Поэтому выплата пособия на проживание для ВПЛ происходит поэтапно», — пояснили в министерстве.

Читайте также: Эвакуированные в Харьков ВПЛ не хотят выезжать, несмотря на обстрелы – ХОВА

Автор: Оксана Горун
Популярно
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
«В открытых источниках об этом не сообщают» — Коваленко о севере Харьковщины
26.06.2024, 15:08
Синегубов сообщил, что за взрывы слышали в Харькове
Синегубов сообщил, что за взрывы слышали в Харькове
27.06.2024, 08:14
Участок в приграничье Харьковщины забрали у поссовета, чтоб отдать под оборону
Участок в приграничье Харьковщины забрали у поссовета, чтоб отдать под оборону
25.06.2024, 18:00
Новый фронт на Харьковщине? DeepState отметил серую зону, комментарий ГПСУ
Новый фронт на Харьковщине? DeepState отметил серую зону, комментарий ГПСУ
27.06.2024, 10:00
Очередной этап эвакуации: Синегубов об увеличении «серой зоны» на Харьковщине
Очередной этап эвакуации: Синегубов об увеличении «серой зоны» на Харьковщине
26.06.2024, 15:42
Задержки выплат ВПЛ: в Минсоцполитики сообщили, когда будут деньги
Задержки выплат ВПЛ: в Минсоцполитики сообщили, когда будут деньги
27.06.2024, 11:21

Новости по теме:

17:44
Свои в Харькове: появилось пространство для ВПЛ, где есть психолог и не только
17:31
Выплаты и помощь: центр для ВПЛ по принципу «единого окна» появился в Харькове
17:39
15 лет за решеткой грозит женщине с Харьковщины, укравшей выплаты ВПЛ
18:42
Жилье — в собственность: на Харьковщине анонсируют расширение программ для ВПЛ
09:00
На программу поддержки ВПЛ на Харьковщине не выделяли деньги из облбюджета

Вы читали новость: «Задержки выплат ВПЛ: в Минсоцполитики сообщили, когда будут деньги»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 11:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство социальной политики Украины пояснило, что выплаты ВПЛ проводят в два этапа. Так что все, кому деньги еще не перечислили, получат их до конца июня".