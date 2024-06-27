Задержки выплат ВПЛ: в Минсоцполитики сообщили, когда будут деньги
Министерство социальной политики Украины пояснило, что выплаты ВПЛ проводят в два этапа. Так что все, кому деньги еще не перечислили, получат их до конца июня.
«Напоминаем, что эти выплаты часть ВПЛ получает ежемесячно после 15-го числа (те есть в так называемом первом выплатном периоде), а еще часть – после 28-го числа (во втором выплатном периоде). Итак, если вы не получили средства в первой половине текущего месяца, они поступят на счета – до конца июня», — проинформировала пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Там подчеркнули, что расходы на социальную сферу — вторые по значимости после расходов на оборону страны.
«На нее средства направляются в первую очередь. Поэтому выплата пособия на проживание для ВПЛ происходит поэтапно», — пояснили в министерстве.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: впл, выплаты, гроші, деньги, Минсоцполитики, соцвыплаты;
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2024 в 11:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство социальной политики Украины пояснило, что выплаты ВПЛ проводят в два этапа. Так что все, кому деньги еще не перечислили, получат их до конца июня".