Затримки виплат ВПО: у Мінсоцполітики повідомили, коли будуть гроші

Міністерство соціальної політики України пояснило, що виплати ВПО проводять у два етапи. Тож усі, кому гроші ще не перерахували, отримають їх до кінця червня.

“Нагадуємо, що ці виплати частина ВПО отримує щомісяця після 15-го числа (тобто у т.зв. першому виплатному періоді), а ще частина – після 28-го числа (у другому виплатному періоді). Тож, якщо ви не отримали кошти у першій половині поточного місяця, вони надійдуть на рахунки – до кінця червня“, — поінформувала пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Там наголосили, що витрати на соціальну сферу – другі за значущістю після видатків на оборону країни.

“На неї кошти спрямовуються першочергово. Тож виплата допомоги на проживання для ВПО відбувається поетапно”, – пояснили в міністерстві.