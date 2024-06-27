Затримки виплат ВПО: у Мінсоцполітики повідомили, коли будуть гроші
Міністерство соціальної політики України пояснило, що виплати ВПО проводять у два етапи. Тож усі, кому гроші ще не перерахували, отримають їх до кінця червня.
“Нагадуємо, що ці виплати частина ВПО отримує щомісяця після 15-го числа (тобто у т.зв. першому виплатному періоді), а ще частина – після 28-го числа (у другому виплатному періоді). Тож, якщо ви не отримали кошти у першій половині поточного місяця, вони надійдуть на рахунки – до кінця червня“, — поінформувала пресслужба Міністерства соціальної політики України.
Там наголосили, що витрати на соціальну сферу – другі за значущістю після видатків на оборону країни.
“На неї кошти спрямовуються першочергово. Тож виплата допомоги на проживання для ВПО відбувається поетапно”, – пояснили в міністерстві.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: впл, выплаты, гроші, Минсоцполитики, соцвыплаты;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 11:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство соціальної політики України пояснило, що виплати ВПО проводять у два етапи. Тож усі, кому гроші ще не перерахували, отримають їх до кінця червня".