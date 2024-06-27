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Затримки виплат ВПО: у Мінсоцполітики повідомили, коли будуть гроші

Суспільство 11:21   27.06.2024
Оксана Горун
Затримки виплат ВПО: у Мінсоцполітики повідомили, коли будуть гроші

Міністерство соціальної політики України пояснило, що виплати ВПО проводять у два етапи. Тож усі, кому гроші ще не перерахували, отримають їх до кінця червня.

Нагадуємо, що ці виплати частина ВПО отримує щомісяця після 15-го числа (тобто у т.зв. першому виплатному періоді), а ще частина – після 28-го числа (у другому виплатному періоді). Тож, якщо ви не отримали кошти у першій половині поточного місяця, вони надійдуть на рахунки – до кінця червня“, — поінформувала пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Там наголосили, що витрати на соціальну сферу – другі за значущістю після видатків на оборону країни.

“На неї кошти спрямовуються першочергово. Тож виплата допомоги на проживання для ВПО відбувається поетапно”, – пояснили в міністерстві.

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Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «Затримки виплат ВПО: у Мінсоцполітики повідомили, коли будуть гроші»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2024 в 11:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство соціальної політики України пояснило, що виплати ВПО проводять у два етапи. Тож усі, кому гроші ще не перерахували, отримають їх до кінця червня".