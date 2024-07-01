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Силы ПВО Харьковщины получили технику для улучшения работы мобильных групп

Общество 21:44   01.07.2024
Елена Нагорная
Силы ПВО Харьковщины получили технику для улучшения работы мобильных групп Фото: Telegram Олега Синегубова

Автоматизированный пункт управления «Кречет» получили Силы противовоздушной обороны Харьковщины от Купянской городской военной администрации.

Это оборудование предназначено для оперативного управления мобильными группами ПВО при защите важных инфраструктурных объектов и войск, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, Кречет позволяет объединить в единую локальную сеть пять средств обнаружения и десять мобильных групп ПВО с различными средствами поражения.

Информация о закупке пункта управления опубликована на сайте Купянского горсовета. Оборудование стоило 12,2 миллиона гривен.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 июля 2024 в 21:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Автоматизированный пункт управления «Кречет» получили Силы противовоздушной обороны Харьковщины от Купянской городской военной администрации.".