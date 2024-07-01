Силы ПВО Харьковщины получили технику для улучшения работы мобильных групп

Автоматизированный пункт управления «Кречет» получили Силы противовоздушной обороны Харьковщины от Купянской городской военной администрации.

Это оборудование предназначено для оперативного управления мобильными группами ПВО при защите важных инфраструктурных объектов и войск, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, Кречет позволяет объединить в единую локальную сеть пять средств обнаружения и десять мобильных групп ПВО с различными средствами поражения.

Информация о закупке пункта управления опубликована на сайте Купянского горсовета. Оборудование стоило 12,2 миллиона гривен.