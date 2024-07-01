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Сили ППО Харківщини отримали техніку для покращення роботи мобільних груп

Суспільство 21:44   01.07.2024
Олена Нагорна
Сили ППО Харківщини отримали техніку для покращення роботи мобільних груп Фото: телеграм Олега Синєгубова

Автоматизований пункт управління “Кречет” отримали Сили протиповітряної оборони Харківщини від Куп’янської міської військової адміністрації.

Це обладнання призначене для оперативного управління мобільними групами ППО під час захисту важливих інфраструктурних об’єктів та військ, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, Кречет дозволяє об’єднати в єдину локальну мережу п’ять засобів виявлення та десять мобільних груп ППО з різними засобами ураження.

Інформація про закупівлю пункту управління опублікована на сайті Куп’янської міськради. Обладнання коштувало 12,2 мільйона гривень.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Липня 2024 в 21:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автоматизований пункт управління “Кречет” отримали Сили протиповітряної оборони Харківщини від Куп’янської міської військової адміністрації".