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Еще один поезд из Харькова в Киев будет ходить с 3 июля

Общество 16:38   02.07.2024
Оксана Якушко
Еще один поезд из Харькова в Киев будет ходить с 3 июля

«Укрзалізниця» запустила еще один ночной поезд для поездок между Киевом и Харьковом, который будет отправляться из столицы каждую среду.

С 3 июля каждую среду в 23:53 из Киева будет отправляться поезд №720, который будет прибывать в Харьков в 5:14. В обратном направлении, из Харькова, поезд №719 будет отправляться в 23:30 и прибывать в Киев в 5:01, сообщили в «Укрзалізниці».

Читайте также: Пригородные поезда изменили маршрут из-за повреждения пути на Харьковщине

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 16:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрзалізниця» запустила еще один ночной поезд для поездок между Киевом и Харьковом, который будет отправляться из столицы каждую среду.".