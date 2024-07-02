Еще один поезд из Харькова в Киев будет ходить с 3 июля
«Укрзалізниця» запустила еще один ночной поезд для поездок между Киевом и Харьковом, который будет отправляться из столицы каждую среду.
С 3 июля каждую среду в 23:53 из Киева будет отправляться поезд №720, который будет прибывать в Харьков в 5:14. В обратном направлении, из Харькова, поезд №719 будет отправляться в 23:30 и прибывать в Киев в 5:01, сообщили в «Укрзалізниці».
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", киев, ночной поезд, поезд, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2024 в 16:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Укрзалізниця» запустила еще один ночной поезд для поездок между Киевом и Харьковом, который будет отправляться из столицы каждую среду.".