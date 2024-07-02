Еще один поезд из Харькова в Киев будет ходить с 3 июля

«Укрзалізниця» запустила еще один ночной поезд для поездок между Киевом и Харьковом, который будет отправляться из столицы каждую среду.

С 3 июля каждую среду в 23:53 из Киева будет отправляться поезд №720, который будет прибывать в Харьков в 5:14. В обратном направлении, из Харькова, поезд №719 будет отправляться в 23:30 и прибывать в Киев в 5:01, сообщили в «Укрзалізниці».