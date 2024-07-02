Ще один поїзд з Харкова до Києва ходитиме від 3 липня

“Укрзалізниця” запустила ще один нічний потяг для поїздок між Києвом та Харковом, який вирушатиме зі столиці щосереди.

Від 3 липня щосереди о 23:53 з Києва відправлятиметься поїзд №720, який прибуватиме до Харкова о 5:14. У зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься о 23:30, та прибуватиме до Києва о 5:01, повідомили в Укрзалізниці.