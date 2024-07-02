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Ще один поїзд з Харкова до Києва ходитиме від 3 липня

Суспільство 16:38   02.07.2024
Оксана Якушко
Ще один поїзд з Харкова до Києва ходитиме від 3 липня

“Укрзалізниця” запустила ще один нічний потяг для поїздок між Києвом та Харковом, який вирушатиме зі столиці щосереди.

Від 3 липня щосереди о 23:53 з Києва відправлятиметься поїзд №720, який прибуватиме до Харкова о 5:14. У зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься о 23:30, та прибуватиме до Києва о 5:01, повідомили в Укрзалізниці.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 16:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Укрзалізниця” запустила ще один нічний потяг для поїздок між Києвом та Харковом, який вирушатиме зі столиці щосереди.".