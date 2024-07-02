Ще один поїзд з Харкова до Києва ходитиме від 3 липня
“Укрзалізниця” запустила ще один нічний потяг для поїздок між Києвом та Харковом, який вирушатиме зі столиці щосереди.
Від 3 липня щосереди о 23:53 з Києва відправлятиметься поїзд №720, який прибуватиме до Харкова о 5:14. У зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься о 23:30, та прибуватиме до Києва о 5:01, повідомили в Укрзалізниці.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Укрзалізниця", киев, ночной поезд, поезд, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2024 в 16:38;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Укрзалізниця” запустила ще один нічний потяг для поїздок між Києвом та Харковом, який вирушатиме зі столиці щосереди.".