Приміські потяги змінили маршрут через пошкодження колії на Харківщині

Про те, що приміські потяги сполученням Харків – Дергачі – Нова Козача змінили маршрут, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«У зв’язку з пошкодженням залізничного полотна 16 травня приміські потяги сполученням Харків – Дергачі – Нова Козача слідуватимуть до зупинки «Цупівка». Зворотні потяги відправлятимуться з Цупівки за встановленим графіком руху. На прикріплених графіках вказаний детальний розклад. Також з ним можна ознайомитись на сайті Південної залізниці», – розповів Задоренко.