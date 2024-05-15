Приміські потяги змінили маршрут через пошкодження колії на Харківщині
Про те, що приміські потяги сполученням Харків – Дергачі – Нова Козача змінили маршрут, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
«У зв’язку з пошкодженням залізничного полотна 16 травня приміські потяги сполученням Харків – Дергачі – Нова Козача слідуватимуть до зупинки «Цупівка». Зворотні потяги відправлятимуться з Цупівки за встановленим графіком руху. На прикріплених графіках вказаний детальний розклад. Також з ним можна ознайомитись на сайті Південної залізниці», – розповів Задоренко.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Вячеслав Задоренко, маршрут, поезд, пригородная электричка, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 20:00;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "О том, что пригородные поезда сообщением Харьков – Дергачи – Новая Казачья сменили маршрут, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".