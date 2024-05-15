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Пригородные поезда изменили маршрут из-за повреждения пути на Харьковщине

Общество 20:00   15.05.2024
Оксана Якушко
Пригородные поезда изменили маршрут из-за повреждения пути на Харьковщине

О том, что пригородные поезда сообщением Харьков – Дергачи – Новая Казачья сменили маршрут, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«В связи с повреждением железнодорожного полотна 16 мая пригородные поезда сообщением Харьков – Дергачи – Новая Казачья будут следовать до остановки «Цуповка». Обратные поезда будут отправляться из Цуповки по установленному графику движения. На прикрепленных графиках указано подробное расписание. Также с ним можно ознакомиться на сайте ЮЖД», — рассказал Задоренко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 20:00;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что пригородные поезда сообщением Харьков – Дергачи – Новая Казачья сменили маршрут, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".