Более сотни улиц переименуют в громаде на Харьковщине: список

В Люботинской громаде планируют переименовать 118 топонимических названий.

Вопрос переименования названий улиц и переулков обсудили на шестом заседании рабочей группы по деимперализации и деколонизации топонимии, которое прошло 2 июля, сообщили в ХОВА.

«Сейчас вместе с представителями громад, учеными, общественностью делаем важное для нашего региона дело», — отметили в ХОВА.

Следующее заседание рабочей группы состоится 9 июля.