Более сотни улиц переименуют в громаде на Харьковщине: список
В Люботинской громаде планируют переименовать 118 топонимических названий.
Вопрос переименования названий улиц и переулков обсудили на шестом заседании рабочей группы по деимперализации и деколонизации топонимии, которое прошло 2 июля, сообщили в ХОВА.
«Сейчас вместе с представителями громад, учеными, общественностью делаем важное для нашего региона дело», — отметили в ХОВА.
Следующее заседание рабочей группы состоится 9 июля.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: громада, Люботинская, переименование, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 13:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Люботинской громаде планируют переименовать 118 топонимических названий.".