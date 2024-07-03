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Более сотни улиц переименуют в громаде на Харьковщине: список

Общество 13:40   03.07.2024
Виктория Яковенко
Более сотни улиц переименуют в громаде на Харьковщине: список

В Люботинской громаде планируют переименовать 118 топонимических названий.

Вопрос переименования названий улиц и переулков обсудили на шестом заседании рабочей группы по деимперализации и деколонизации топонимии, которое прошло 2 июля, сообщили в ХОВА.

«Сейчас вместе с представителями громад, учеными, общественностью делаем важное для нашего региона дело», — отметили в ХОВА.

Следующее заседание рабочей группы состоится 9 июля.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 13:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Люботинской громаде планируют переименовать 118 топонимических названий.".