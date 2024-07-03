Понад сотню вулиць перейменують в громаді на Харківщині: список
В Люботинській громаді планують перейменувати 118 топонімічних назв.
Питання перейменування назв вулиць та провулків обговорили на шостому засіданні робочої групи з питань деімпералізації та деколонізації топонімії, який пройшов 2 липня, повідомили у ХОВА.
«Зараз разом з представниками громад, науковцями, громадськістю, робимо важливу для нашого регіону справу», – зазначили у ХОВА.
Наступне засідання цієї робочої групи відбудеться 9 липня.
Читайте також: Нові назви для двох станцій метро та 367 топонімів схвалили в Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: громада, Люботинская, переименование, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Понад сотню вулиць перейменують в громаді на Харківщині: список»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 13:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Люботинській громаді планують перейменувати 118 топонімічних назв.".