Понад сотню вулиць перейменують в громаді на Харківщині: список

В Люботинській громаді планують перейменувати 118 топонімічних назв.

Питання перейменування назв вулиць та провулків обговорили на шостому засіданні робочої групи з питань деімпералізації та деколонізації топонімії, який пройшов 2 липня, повідомили у ХОВА.

«Зараз разом з представниками громад, науковцями, громадськістю, робимо важливу для нашого регіону справу», – зазначили у ХОВА.

Наступне засідання цієї робочої групи відбудеться 9 липня.

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