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«ФАБ-500 достает до любой точки Харькова», – Синегубов

Общество 14:48   03.07.2024
Виктория Яковенко
«ФАБ-500 достает до любой точки Харькова», – Синегубов скриншот

За последние сутки армия РФ сбросила на Харьковщину 32 КАБа, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Усложненная ситуация тем, что враг начал бить по Харькову управляемыми авиабомбами типа ФАБ-500, имеющими достаточно серьезные разрушительные силы. Он был модифицирован, он уже летит на расстояние до 80 км, поэтому достает до любой точки Харькова. Поэтому воздушные тревоги, которые у нас раздаются по почти 12 или 16 часов, все они реальны», — отметил Синегубов.

«С начала года примерно 100 таких ракетных ударов у нас было по Харькову. Разрушены более 11 тысяч объектов, из них 3 тысячи разрушены полностью. После такого каждого обстрела имеем жертвы среди гражданского населения», — добавил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 июля 2024 в 14:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За последние сутки армия РФ сбросила на Харьковщину 32 КАБа, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".