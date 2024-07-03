«ФАБ-500 достает до любой точки Харькова», – Синегубов

За последние сутки армия РФ сбросила на Харьковщину 32 КАБа, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Усложненная ситуация тем, что враг начал бить по Харькову управляемыми авиабомбами типа ФАБ-500, имеющими достаточно серьезные разрушительные силы. Он был модифицирован, он уже летит на расстояние до 80 км, поэтому достает до любой точки Харькова. Поэтому воздушные тревоги, которые у нас раздаются по почти 12 или 16 часов, все они реальны», — отметил Синегубов.

«С начала года примерно 100 таких ракетных ударов у нас было по Харькову. Разрушены более 11 тысяч объектов, из них 3 тысячи разрушены полностью. После такого каждого обстрела имеем жертвы среди гражданского населения», — добавил глава ХОВА.