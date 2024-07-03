«ФАБ-500 дістає до будь-якої точки Харкова», – Синєгубов

За останню добу армія РФ скинула на Харківщину 32 КАБи, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ускладнена ситуація тим, що ворог почав бити по Харкову керованими авіабомбами типу ФАБ-500, які мають досить серйозні руйнівні сили. Його було модифіковано, він вже летить на відстань до 80 км, тому дістає до будь-якої точки Харкова. Тому повітряні тривоги, які у нас лунають по майже 12 або 16 годин, всі вони є реальними», – зазначив Синєгубов.

«З початку року приблизно 100 таких ракетних ударів ми мали по Харкову. Зруйновано понад 11 тисяч об’єктів, із них 3 тисячі зруйновані повністю. Після такого кожного обстрілу маємо жертви серед цивільного населення», – додав голова ХОВА.