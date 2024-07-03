Live
  • Ср 03.07.2024
  • Харків  +35°С
  • USD 40.75
  • EUR 43.7

«ФАБ-500 дістає до будь-якої точки Харкова», – Синєгубов

Суспільство 14:48   03.07.2024
Вікторія Яковенко
«ФАБ-500 дістає до будь-якої точки Харкова», – Синєгубов скриншот

За останню добу армія РФ скинула на Харківщину 32 КАБи, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Ускладнена ситуація тим, що ворог почав бити по Харкову керованими авіабомбами типу ФАБ-500, які мають досить серйозні руйнівні сили. Його було модифіковано, він вже летить на відстань до 80 км, тому дістає до будь-якої точки Харкова. Тому повітряні тривоги, які у нас лунають по майже 12 або 16 годин, всі вони є реальними», – зазначив Синєгубов.

«З початку року приблизно 100 таких ракетних ударів ми мали по Харкову. Зруйновано понад 11 тисяч об’єктів, із них 3 тисячі зруйновані повністю. Після такого кожного обстрілу маємо жертви серед цивільного населення», – додав голова ХОВА.

Читайте також: Новий тип зброї проти КАБів вигадали і тестують в Україні – Притула

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині чоловік пограбував пенсіонерок на кладовищі (фото)
На Харківщині чоловік пограбував пенсіонерок на кладовищі (фото)
03.07.2024, 15:54
Сьогодні 3 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 3 липня: яке свято та день в історії
03.07.2024, 06:00
Неподалік вокзалу на Харківщині знайшли тіло чоловіка: копи встановлюють особу
Неподалік вокзалу на Харківщині знайшли тіло чоловіка: копи встановлюють особу
03.07.2024, 15:11
Трамп хоче віддати частину України Путіну і заборонити вступ у НАТО – Politico
Трамп хоче віддати частину України Путіну і заборонити вступ у НАТО – Politico
03.07.2024, 14:54
«ФАБ-500 дістає до будь-якої точки Харкова», – Синєгубов
«ФАБ-500 дістає до будь-якої точки Харкова», – Синєгубов
03.07.2024, 14:48
Пошукові роботи тривають – Синєгубов про удар по Руській Лозовій (фото, відео)
Пошукові роботи тривають – Синєгубов про удар по Руській Лозовій (фото, відео)
03.07.2024, 14:34

Новини за темою:

13:22
Горять будинки, немає світла: по Руській Лозовій вдарили двома КАБами (фото)
17:43
На Харківському напрямку росіяни активно атакують КАБами – Генштаб ЗСУ
15:12
Літній чоловік отримав поранення через удар КАБ по селу на Харківщині
14:21
Поповнення снарядів у нас відбулося – ОТУВ «Харків» про ситуацію у Вовчанську
17:02
Два бої тривають на Харківському напрямку – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: ««ФАБ-500 дістає до будь-якої точки Харкова», – Синєгубов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 14:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За останню добу армія РФ скинула на Харківщину 32 КАБи, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".