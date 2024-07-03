«ФАБ-500 дістає до будь-якої точки Харкова», – Синєгубов
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За останню добу армія РФ скинула на Харківщину 32 КАБи, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Ускладнена ситуація тим, що ворог почав бити по Харкову керованими авіабомбами типу ФАБ-500, які мають досить серйозні руйнівні сили. Його було модифіковано, він вже летить на відстань до 80 км, тому дістає до будь-якої точки Харкова. Тому повітряні тривоги, які у нас лунають по майже 12 або 16 годин, всі вони є реальними», – зазначив Синєгубов.
«З початку року приблизно 100 таких ракетних ударів ми мали по Харкову. Зруйновано понад 11 тисяч об’єктів, із них 3 тисячі зруйновані повністю. Після такого кожного обстрілу маємо жертви серед цивільного населення», – додав голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КАБ, сінєгубов, удар, ФАБ-500, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2024 в 14:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За останню добу армія РФ скинула на Харківщину 32 КАБи, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".