Добраться до Венгрии через пшеничное поле хотели уклонисты из Харькова (видео)
03 июля около 12:00 пограничники задержали группу мужчин из восьми разных областей Украины, пытавшихся незаконно попасть в Венгрию.
«Во время мониторинга участка пограничный наряд увидел мужчин, преодолевающих пшеничное поле, направлявшихся в сторону границы с Венгрией. На задержание неизвестных выдвинулась группа реагирования. Всего было задержано 10 мужчин, двое из них пытались сбежать», — рассказали в Государственной пограничной службе Украины.
Известно, что трое из задержанных — жители Закарпатья, остальные — Полтавщины, Житомирщины, Винницкой области, Запорожья и городов Харьков, Киев и Днепр. Каждый из мужчин должен был заплатить переправщикам от 7 до 10 тысяч долларов.
Пограничники подробно изучают все обстоятельства и устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.
Видео: ГПСУ
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: венгрия, гпсу, поле, пшеничное, уклонисты, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 11:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "03 июля около 12:00 пограничники задержали группу мужчин из восьми разных областей Украины, пытавшихся незаконно попасть в Венгрию.".