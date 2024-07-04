Добраться до Венгрии через пшеничное поле хотели уклонисты из Харькова (видео)

03 июля около 12:00 пограничники задержали группу мужчин из восьми разных областей Украины, пытавшихся незаконно попасть в Венгрию.

«Во время мониторинга участка пограничный наряд увидел мужчин, преодолевающих пшеничное поле, направлявшихся в сторону границы с Венгрией. На задержание неизвестных выдвинулась группа реагирования. Всего было задержано 10 мужчин, двое из них пытались сбежать», — рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

Известно, что трое из задержанных — жители Закарпатья, остальные — Полтавщины, Житомирщины, Винницкой области, Запорожья и городов Харьков, Киев и Днепр. Каждый из мужчин должен был заплатить переправщикам от 7 до 10 тысяч долларов.

Пограничники подробно изучают все обстоятельства и устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.

Видео: ГПСУ