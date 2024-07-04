Дістатися Угорщини через пшеничне поле хотіли ухилянти з Харкова (відео)

03 липня близько 12:00 прикордонники затримали групу чоловіків з восьми різних областей України, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини.

«Під час моніторингу ділянки відповідальності прикордонний наряд побачив осіб, які, долаючи пшеничне поле, прямували в бік кордону з Угорщиною. На затримання невідомих висунулася група реагування. Загалом було затримано 10 чоловіків, двоє з них намагалися втекти», – розповіли у Державній прикордонній службі України.

Наразі відомо, що троє із затриманих – жителі Закарпаття, решта – жителі Полтавщини, Житомирщини, Вінниччини, Запоріжжя та міст Харків, Київ і Дніпро. Кожен із чоловіків мав заплатити переправникам від 7 до 10 тисяч доларів.

Прикордонники наразі детально вивчають усі обставини та встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.

Відео: ДПСУ