Дістатися Угорщини через пшеничне поле хотіли ухилянти з Харкова (відео)
03 липня близько 12:00 прикордонники затримали групу чоловіків з восьми різних областей України, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини.
«Під час моніторингу ділянки відповідальності прикордонний наряд побачив осіб, які, долаючи пшеничне поле, прямували в бік кордону з Угорщиною. На затримання невідомих висунулася група реагування. Загалом було затримано 10 чоловіків, двоє з них намагалися втекти», – розповіли у Державній прикордонній службі України.
Наразі відомо, що троє із затриманих – жителі Закарпаття, решта – жителі Полтавщини, Житомирщини, Вінниччини, Запоріжжя та міст Харків, Київ і Дніпро. Кожен із чоловіків мав заплатити переправникам від 7 до 10 тисяч доларів.
Прикордонники наразі детально вивчають усі обставини та встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.
Відео: ДПСУ
Читайте також: Рекордну кількість ухилянтів піймали прикордонники: були й жителі Харківщини
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: венгрия, гпсу, поле, пшеничное, уклонисты, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Дістатися Угорщини через пшеничне поле хотіли ухилянти з Харкова (відео)»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2024 в 11:11;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "03 липня близько 12:00 прикордонники затримали групу чоловіків з восьми різних областей України, які намагалися незаконно потрапити до Угорщини.".