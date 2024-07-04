«Ермак – мощный менеджер, делает, что я ему говорю» — Зеленский

Андрей Ермак в одном из своих фирменных костюмов армейского зеленого цвета беседует с журналистами Washington Post в апреле в президентской канцелярии. (Оксана Парафенюк для The Washington Post)

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg прокомментировал критику по поводу того, что вся власть страны сконцентрирована в руках небольшой группы людей и сильного влияния главы Офиса президента Андрея Ермака.

Журналистка издания Bloomberg напомнила, что по словам президента США Джо Байдена, одной из причин, почему Украине отказывают во вступлении в НАТО, является коррумпированность украинских властей.

«Сейчас есть мнение, что вы концентрируете власть в руках небольшой группы людей. И люди с обеих сторон Атлантики описывали Андрея Ермака как не №1, но и не №2. Вы не обеспокоены, что у него слишком много власти и тем, как это отражается на рейтингах Украины?» – поинтересовалась журналистка издания Bloomberg.

Зеленский ответил, что все разговоры о его окружении и Ермаке идут в СМИ, «чтобы атаковать» его.

«РФ запускала очень много дезинформации, что не я решаю, а решают какие-то теневые люди. Ермак — мощный менеджер, один из самых мощных в моей команде, я уважаю его за результат. Он делает то, что говорю ему я. И так всегда, когда вы хотите ослабить человека, вы будете бить по его команде. А когда добьете команду этого человека, вы начнете бить по этому президенту. Это и есть политика. Мною недовольны не только русские», — ответил Зеленский.