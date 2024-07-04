«Ермак – мощный менеджер, делает, что я ему говорю» — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg прокомментировал критику по поводу того, что вся власть страны сконцентрирована в руках небольшой группы людей и сильного влияния главы Офиса президента Андрея Ермака.
Журналистка издания Bloomberg напомнила, что по словам президента США Джо Байдена, одной из причин, почему Украине отказывают во вступлении в НАТО, является коррумпированность украинских властей.
«Сейчас есть мнение, что вы концентрируете власть в руках небольшой группы людей. И люди с обеих сторон Атлантики описывали Андрея Ермака как не №1, но и не №2. Вы не обеспокоены, что у него слишком много власти и тем, как это отражается на рейтингах Украины?» – поинтересовалась журналистка издания Bloomberg.
Зеленский ответил, что все разговоры о его окружении и Ермаке идут в СМИ, «чтобы атаковать» его.
«РФ запускала очень много дезинформации, что не я решаю, а решают какие-то теневые люди. Ермак — мощный менеджер, один из самых мощных в моей команде, я уважаю его за результат. Он делает то, что говорю ему я. И так всегда, когда вы хотите ослабить человека, вы будете бить по его команде. А когда добьете команду этого человека, вы начнете бить по этому президенту. Это и есть политика. Мною недовольны не только русские», — ответил Зеленский.
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- Категории: Политика, Украина; Теги: Андрей Ермак, Владимир зеленский, власть, глава ОП, Джо Байден, коррупция, президент США., президент Украины;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 14:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Bloomberg прокомментировал критику по поводу того, что вся власть страны сконцентрирована в руках небольшой группы людей и сильного влияния главы Офиса президента Андрея Ермака.".