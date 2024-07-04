«Єрмак – потужний менеджер, робить, що я йому кажу» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Bloomberg прокоментував критику, що вся влада країни сконцентрована в руках невеликої групи людей та сильного впливу глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Журналістка видання Bloomberg нагадала, що за словами президента США Джо Байдена однією з причин, чому Україні відмовляють у вступі до НАТО, є корумпованість української влади.

«Зараз є думка, що ви концентруєте владу в руках невеликої групи людей. І люди з обох сторін Атлантики описували Андрія Єрмака як не №1, але й не №2. Чи ви не занепокоєні, що в нього забагато влади і в тому, як це відбивається на рейтингах України?» – поцікавилася журналістка Bloomberg.

Зеленський відповів, що всі розмови про його оточення та Єрмака точаться у ЗМІ, «щоб атакувати» його.

«РФ запускала дуже багато дезінформації, що не я вирішую, а вирішують якісь тіньові люди. Єрмак — потужний менеджер, один із найпотужніших у моїй команді, я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я. І так завжди, коли ви хочете послабити людину, ви будете бити по команді. А коли доб’єте команду цієї людини, ви почнете бити по цьому президенту. Це і є політика. Мною не задоволені не тільки руські», – відповів Зеленський.