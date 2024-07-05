Колумбийцы и аргентинцы бьют россиян под Липцами на Харьковщине — Бутусов

Колумбийцы и аргентинцы служат пехотинцами 13-й бригады Нацгвардии «Хартия», которые уничтожают россиян под Харьковом возле села Липцы, сообщает известный военный журналист Юрий Бутусов.

«Латиноамериканское подразделение «Хартии» отличилось в июне 2024-го в разгроме батальона 7-го мотострелкового полка ВС РФ под Липцами, в ближнем бою колумбийцы и аргентинцы уничтожили около десятка россиян», — рассказал Бутусов.

Командует латиноамериканским подразделением воин «Мачете», за плечами которого 20 лет службы в аргентинской пехоте, в горных стрелках. В подразделе есть несколько групп: группа мотивированных профессиональных воинов, группа молодежи 22-25 лет, которые опыта не имеют, но быстро обучаются. К сожалению, есть в подразделении и потери: за месяц жестоких боев в Харьковской области погибли двое колумбийских пехотинцев.

За успешный штурм все латиноамериканские бойцы получили награду президента Украины В. Зеленского «За оборону Украины», которую вручал лично комбриг «Хартии» Игорь Оболенский. В бригаде латиноамериканцы обладают необходимым обеспечением, в полном объеме получают боевые выплаты 120 тысяч гривен, качественное для полевых условий жилье.

«Латиноамериканцев уважают так же, как и украинцев, и применяют продуманно. Люди понимают, что риск просчитан, и потому четко выполняют поставленные задачи. Очевидно, будь у нас системный рекрутинг за рубежом, если бы мы больше публиковали успешный боевой опыт латиноамериканцев на войне, мы могли бы привлекать во много раз больше качественных бойцов из Колумбии, Аргентины и других стран», — рассуждает Бутусов.