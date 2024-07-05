Колумбійці й аргентинці знищують росіян під Липцями на Харківщині – Бутусов

Колумбійці й аргентинці є піхотинцями 13-ї бригади Нацгвардії “Хартія”, які знищують росіян під Харковом біля села Липці, повідомляє відомий військовий журналіст Юрій Бутусов.

«Латиноамериканський підрозділ “Хартії” відзначився у червні 2024-го у розгромі батальйону 7-го мотострілецького полку ЗС РФ під Липцями, в ближньому бою колумбійці та аргентинці знищили біля десятка росіян», – розповів Бутусов.

Командує латиноамериканським підрозділом воїн “Мачете”, за плечима якого 20 років служби в аргентинській піхоті, гірських стрілках. У підрозділі є кілька груп: група вмотивованих професійних воїнів, група молоді 22-25 років, які досвіду не мають, але які швидко навчаються. На жаль, є у підрозділі і втрати: за місяць жорстоких боїв на Харківщині загинули двоє колумбійських піхотинців.

За успішний штурм усі латиноамериканські бійці отримали відзнаку президента України В. Зеленського “За оборону України”, яку вручав особисто комбриг “Хартії” Ігор Оболенський. У бригаді латиноамериканці мають необхідне забезпечення, у повному обсязі отримують бойові виплати 120 тисяч гривень (і ніхто не просить їх кудись щось відраховувати), якісне для польових умов житло.

«Латиноамериканців поважають так само як і українців, і застосовують продумано. Люди розуміють, що ризик прорахований, і тому чітко виконують поставлені завдання. Очевидно, якби у нас був системний рекрутинг за кордоном, якби ми більше публікували успішний бойовий досвід латиноамериканців на війні, ми могли б залучати у багато разів більше якісних бійців з Колумбії, Аргентини та інших країн», – розмірковує Бутусов.