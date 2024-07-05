Россияне атакуют КАБами и НАРами Харьковщину – Генштаб ВСУ

Сегодня со стороны городов РФ Белгород и Шебекино россияне нанесли пять авиаударов — сбросили 9 КАБов на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

Целили по населенным пунктам Волчанск, Глубокое и Русская Лозовая.

ВСУ отразили два вражеских штурма возле Глубокого на Харьковском направлении. Еще два боя продолжаются.

На Купянском направлении противник дважды тщетно штурмовал наши позиции у Синьковки. Авиация россиян дважды била неуправляемыми авиаракетами вблизи Степовой Новоселовки – всего выпустили 20 НАРов. Две управляемые авиабомбы взорвались у Куриловки.

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