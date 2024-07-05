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Россияне атакуют КАБами и НАРами Харьковщину – Генштаб ВСУ

Происшествия 17:30   05.07.2024
Оксана Якушко
Россияне атакуют КАБами и НАРами Харьковщину – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня со стороны городов РФ Белгород и Шебекино россияне нанесли пять авиаударов — сбросили 9 КАБов на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

Целили по населенным пунктам Волчанск, Глубокое и Русская Лозовая.

ВСУ отразили два вражеских штурма возле Глубокого на Харьковском направлении. Еще два боя продолжаются.

На Купянском направлении противник дважды тщетно штурмовал наши позиции у Синьковки. Авиация россиян дважды била неуправляемыми авиаракетами вблизи Степовой Новоселовки – всего выпустили 20 НАРов. Две управляемые авиабомбы взорвались у Куриловки.

Читайте также: Генштаб сообщил о боях на новом участке фронта на Харьковском направлении

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 17:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня со стороны городов РФ Белгород и Шебекино россияне нанесли пять авиаударов — сбросили 9 КАБов на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.".