Россияне атакуют КАБами и НАРами Харьковщину – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Сегодня со стороны городов РФ Белгород и Шебекино россияне нанесли пять авиаударов — сбросили 9 КАБов на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.
Целили по населенным пунктам Волчанск, Глубокое и Русская Лозовая.
ВСУ отразили два вражеских штурма возле Глубокого на Харьковском направлении. Еще два боя продолжаются.
На Купянском направлении противник дважды тщетно штурмовал наши позиции у Синьковки. Авиация россиян дважды била неуправляемыми авиаракетами вблизи Степовой Новоселовки – всего выпустили 20 НАРов. Две управляемые авиабомбы взорвались у Куриловки.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бой, Генштаб ВСУ, КАБ, купянское направление, НАР, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2024 в 17:30;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня со стороны городов РФ Белгород и Шебекино россияне нанесли пять авиаударов — сбросили 9 КАБов на Харьковском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.".