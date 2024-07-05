Росіяни атакують КАБами і НАРами Харківщину – Генштаб ЗСУ
Сьогодні з боку міст РФ Бєлгород і Шебекіно росіяни завдали п’ять авіаударів – скинули 9 КАБів на Харківському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.
Цілили по населених пунктах Вовчанськ, Глибоке та Руська Лозова.
Водночас ЗСУ відбили два ворожих штурми поблизу Глибокого на Харківському напрямку. Ще два бої тривають.
На Куп’янському напрямку противник двічі марно штурмував наші позиції біля Синьківки. Авіація росіян двічі била некерованими авіаракетами поблизу Степової Новоселівки – загалом випустили 20 НАРів. Дві керовані авіабомби вибухнули біля Курилівки.
Читайте також: Генштаб повідомив про бої на новій ділянці фронту на Харківському напрямку
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бой, Генштаб ЗСУ, КАБ, купянское направление, НАР, Харьковское направление, штурм;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни атакують КАБами і НАРами Харківщину – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 17:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні з боку міст РФ Бєлгород і Шебекіно росіяни завдали п’ять авіаударів – скинули 9 КАБів на Харківському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.".