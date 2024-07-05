Росіяни атакують КАБами і НАРами Харківщину – Генштаб ЗСУ

Сьогодні з боку міст РФ Бєлгород і Шебекіно росіяни завдали п’ять авіаударів – скинули 9 КАБів на Харківському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.

Цілили по населених пунктах Вовчанськ, Глибоке та Руська Лозова.

Водночас ЗСУ відбили два ворожих штурми поблизу Глибокого на Харківському напрямку. Ще два бої тривають.

На Куп’янському напрямку противник двічі марно штурмував наші позиції біля Синьківки. Авіація росіян двічі била некерованими авіаракетами поблизу Степової Новоселівки – загалом випустили 20 НАРів. Дві керовані авіабомби вибухнули біля Курилівки.

Читайте також: Генштаб повідомив про бої на новій ділянці фронту на Харківському напрямку