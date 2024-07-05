Землю за 11 млрд грн на границе отсудили у владельцев на Харьковщине

Харьковская областная прокуратура сообщила, что вернула государству землю в приграничной полосе в районе Волчанска.

«Суд удовлетворил исковое заявление руководителя Шевченковской окружной прокуратуры г. Харькова о возвращении в собственность государства земельного участка площадью почти 407 га и стоимостью около 11 млрд гривен, который находится вдоль российско-украинской границы в Харьковской области», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Земельный участок, о котором идет речь, находится на территории Волчанской громады, куда сейчас вторглись российские войска. Ранее участок, по данным прокуроров, незаконно перевели из государственной собственности в коммунальную и передали в аренду частному предприятию. Частники использовали эту землю для ведения сельского хозяйства.

«При этом спорный земельный участок фактически является частью земель пограничной полосы и должен использоваться исключительно для строительства и эксплуатации инженерных защитных сооружений для защиты от агрессии со стороны рф. Земли пограничной полосы могут находиться исключительно в государственной собственности и должны служить для обороны государства и деятельности органов пограничной службы», — заявили в прокуратуре.