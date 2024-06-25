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Участок в приграничье Харьковщины забрали у поссовета, чтоб отдать под оборону

Общество 18:00   25.06.2024
Елена Нагорная
Участок в приграничье Харьковщины забрали у поссовета, чтоб отдать под оборону

Участок вдоль границы с РФ площадью более 3 га и стоимостью почти 30 миллионов гривен был в коммунальной собственности Двуречанского поселкового совета Купянского района.

Эти земли находятся на территории Песковского сельсовета в зоне обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и ограждений госграницы, поэтому регистрация права коммунальной собственности в 2021 году состоялась незаконно, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

«Спорный земельный участок, который находится в пределах пограничной полосы, относится к землям обороны, может находиться исключительно в государственной собственности, а его использование для ведения сельскохозяйственной деятельности возможно только с разрешения 4-го пограничного отряда ГПСУ. Выбытие земель обороны из госсобственности делает невозможным их использование для защиты нашей страны», — объясняют в ведомстве.

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокурора в интересах государства в лице Харьковской ОВА. После вступления решения в законную силу прокуратура будет принимать меры по его реальному исполнению.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 18:00;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Участок вдоль границы с РФ площадью более 3 га и стоимостью почти 30 миллионов гривен был в коммунальной собственности Двуречанского поселкового совета Купянского района".