Участок в приграничье Харьковщины забрали у поссовета, чтоб отдать под оборону
Участок вдоль границы с РФ площадью более 3 га и стоимостью почти 30 миллионов гривен был в коммунальной собственности Двуречанского поселкового совета Купянского района.
Эти земли находятся на территории Песковского сельсовета в зоне обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и ограждений госграницы, поэтому регистрация права коммунальной собственности в 2021 году состоялась незаконно, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
«Спорный земельный участок, который находится в пределах пограничной полосы, относится к землям обороны, может находиться исключительно в государственной собственности, а его использование для ведения сельскохозяйственной деятельности возможно только с разрешения 4-го пограничного отряда ГПСУ. Выбытие земель обороны из госсобственности делает невозможным их использование для защиты нашей страны», — объясняют в ведомстве.
Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокурора в интересах государства в лице Харьковской ОВА. После вступления решения в законную силу прокуратура будет принимать меры по его реальному исполнению.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: двуречная, земля, приграничье, прокуратура, участок, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 18:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Участок вдоль границы с РФ площадью более 3 га и стоимостью почти 30 миллионов гривен был в коммунальной собственности Двуречанского поселкового совета Купянского района".