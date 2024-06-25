Землю у прикордонні Харківщини забрали у селищної ради задля оборони

Ділянка вздовж кордону з РФ площею понад 3 га та вартістю майже 30 мільйонів гривень була у комунальній власності Дворічанської селищної ради Куп’янського району.

Ці землі знаходяться на території Пісківської сільради у зоні облаштування та утримання інженерно-технічних споруд та огорож держкордону, тому реєстрація права комунальної власності у 2021 році відбулася незаконно, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

“Спірна земельна ділянка, яка знаходиться в межах прикордонної смуги, належить до земель оборони, може перебувати виключно у державній власності, а її використання для ведення сільськогосподарської діяльності можливе лише з дозволу 4-го прикордонного загону ДПСУ. Вибуття земель оборони з держвласності унеможливлює їхнє використання для захисту нашої країни“, – пояснюють у відомстві.

Господарський суд Харківської області задовольнив позов прокурора на користь держави в особі Харківської ОВА. Після набрання рішенням законної сили прокуратура вживатиме заходів щодо його реального виконання.