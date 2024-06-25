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Землю у прикордонні Харківщини забрали у селищної ради задля оборони

Суспільство 18:00   25.06.2024
Олена Нагорна
Землю у прикордонні Харківщини забрали у селищної ради задля оборони

Ділянка вздовж кордону з РФ площею понад 3 га та вартістю майже 30 мільйонів гривень була у комунальній власності Дворічанської селищної ради Куп’янського району.

Ці землі знаходяться на території Пісківської сільради у зоні облаштування та утримання інженерно-технічних споруд та огорож держкордону, тому реєстрація права комунальної власності у 2021 році відбулася незаконно, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

Спірна земельна ділянка, яка знаходиться в межах прикордонної смуги, належить до земель оборони, може перебувати виключно у державній власності, а її використання для ведення сільськогосподарської  діяльності можливе лише з дозволу 4-го прикордонного загону ДПСУ. Вибуття земель оборони з держвласності унеможливлює їхнє використання для захисту нашої країни“, – пояснюють у відомстві.

Господарський суд Харківської області задовольнив позов прокурора на користь держави в особі Харківської ОВА. Після набрання рішенням законної сили прокуратура вживатиме заходів щодо його реального виконання.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 18:00;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ділянка вздовж кордону з РФ площею понад 3 га та вартістю майже 30 мільйонів гривень була у комунальній власності Дворічанської селищної ради Куп’янського району".