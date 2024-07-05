Землю за 11 млрд грн на кордоні відсудили у власників на Харківщині
Харківська обласна прокуратура повідомила, що повернула державі землю в прикордонній смузі у районі Вовчанська.
“Суд задовольнив позовну заяву керівника Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова щодо повернення у власність держави земельної ділянки площею майже 407 га та вартістю близько 11 млрд гривень, яка знаходиться уздовж російсько-українського кордону на Харківщині”, – поінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Земельна ділянка, про яку йдеться, знаходиться на території Вовчанської громади, куди зараз вдерлися російські війська. Раніше ділянку, за даними прокурорів, незаконно перевели з державної власності до комунальної та передали в оренду приватному підприємству. Приватники використовували цю землю для ведення сільського господарства.
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“При цьому спірна земельна ділянка фактично є частиною земель прикордонної смуги та повинна використовуватися виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку рф. Землі прикордонної смуги можуть перебувати виключно у державній власності та мають служити для оборони держави та забезпечення діяльності органів прикордонної служби“, – заявили в прокуратурі.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Липня 2024 в 10:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура повідомила, що повернула державі землю в прикордонній смузі у районі Вовчанська".