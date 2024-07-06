«Урожай» пьяных водителей собрали копы: один из них устроил ДТП в Харькове
21 водителя с признаками опьянения обнаружили за минувшие сутки на дорогах Харьковской области.
На всех составили административные материалы, которые передадут в суд, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
Один из водителей около 18 часов устроил ДТП в Салтовском районе Харькова. Его BMW столкнулось с другим авто. Инспекторы заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования тот отказался. Также мужчина не имел при себе водительского удостоверения.
Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него админпротоколы по статье 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ч. 1 ст. 130 (отказ от освидетельствования на состояние опьянения) и админпостановление по ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, у которого отсутствуют при себе необходимые документы на право управления) КУоАП.
По данным облуправления Нацполиции, за прошедшие сутки на территории Харьковщины произошло 22 ДТП, в которых один человек погиб и 16 получили травмы.
Читайте также: Два тела обнаружили на канализационно-насосной станции под Харьковом
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: водій, водитель, ДТП, патрульні, патрульные, полиция, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Урожай» пьяных водителей собрали копы: один из них устроил ДТП в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 14:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 водителя с признаками опьянения обнаружили за минувшие сутки на дорогах Харьковской области. На всех составили административные материалы, которые передадут…".