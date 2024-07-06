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«Урожай» пьяных водителей собрали копы: один из них устроил ДТП в Харькове

Общество 14:20   06.07.2024
Елена Нагорная
«Урожай» пьяных водителей собрали копы: один из них устроил ДТП в Харькове

21 водителя с признаками опьянения обнаружили за минувшие сутки на дорогах Харьковской области.

На всех составили административные материалы, которые передадут в суд, сообщают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Один из водителей около 18 часов устроил ДТП в Салтовском районе Харькова. Его BMW столкнулось с другим авто. Инспекторы заметили у водителя признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения освидетельствования тот отказался. Также мужчина не имел при себе водительского удостоверения.

Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него админпротоколы по статье 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ч. 1 ст. 130 (отказ от освидетельствования на состояние опьянения) и админпостановление по ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, у которого отсутствуют при себе необходимые документы на право управления) КУоАП.

По данным облуправления Нацполиции, за прошедшие сутки на территории Харьковщины произошло 22 ДТП, в которых один человек погиб и 16 получили травмы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2024 в 14:20;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 водителя с признаками опьянения обнаружили за минувшие сутки на дорогах Харьковской области. На всех составили административные материалы, которые передадут…".