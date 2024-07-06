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“Урожай” п’яних водіїв зібрали копи: один із них влаштував ДТП у Харкові

Суспільство 14:20   06.07.2024
Олена Нагорна
“Урожай” п’яних водіїв зібрали копи: один із них влаштував ДТП у Харкові

21 водія з ознаками сп’яніння виявили за минулу добу на дорогах Харківської області.

На всіх склали адміністративні матеріали, які передадуть до суду, повідомляють в Управлінні патрульної поліції в Харківській області.

Один із водіїв близько 18-ї години влаштував ДТП у Салтівському районі Харкова. Його BMW зіткнулося з іншим авто. Інспектори помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, проте від огляду той відмовився. Також чоловік не мав при собі посвідчення водія.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адмінпротоколи за статтею 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 1 ст. 130 (відмова водія від огляду на стан сп’яніння) та адмінпостанову за ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, в якої відсутні при собі необхідні документи на право керування) КУпАП.

За даними облуправління Нацполіції, минулої доби на території Харківщини сталося 22 ДТП, в яких одна людина загинула і 16 отримали травми.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2024 в 14:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 водія з ознаками сп’яніння виявили за минулу добу на дорогах Харківської області".