В Харькове две новые судьи Хозяйственного суда приняли присягу

В Хозяйственного суде Харьковской области — две новых судьи: Юлия Мужичук и Виктория Юрченко.

«05 июля 2024 года состоялась торжественная церемония принесения присяги судьями, впервые назначенными на должность судьи, — сообщила пресс-служба Хозяйственного суда. — Коллектив суда искренне поздравляет Мужичук Юлию Юрьевну и Юрченко Викторию Сергеевну по случаю присяги судьи».

Двух новых судей в Харьков назначил своими указами президент Украины. Указ о назначении Юлии Мужичук вышел 8 мая, о назначении Виктории Юрченко — 4 июля.

«Присягу приняли судьи, которые были назначены на должности указами президента Украины по представлениям Высшего совета правосудия», — отметили в Хозсуде.

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