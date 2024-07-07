В Харькове две новые судьи Хозяйственного суда приняли присягу
Фото: Хозяйственный суд Харьковской области/facebook
В Хозяйственного суде Харьковской области — две новых судьи: Юлия Мужичук и Виктория Юрченко.
«05 июля 2024 года состоялась торжественная церемония принесения присяги судьями, впервые назначенными на должность судьи, — сообщила пресс-служба Хозяйственного суда. — Коллектив суда искренне поздравляет Мужичук Юлию Юрьевну и Юрченко Викторию Сергеевну по случаю присяги судьи».
Двух новых судей в Харьков назначил своими указами президент Украины. Указ о назначении Юлии Мужичук вышел 8 мая, о назначении Виктории Юрченко — 4 июля.
«Присягу приняли судьи, которые были назначены на должности указами президента Украины по представлениям Высшего совета правосудия», — отметили в Хозсуде.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: назначение, судьи, Хозяйственный суд Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2024 в 21:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Хозяйственного суде Харьковской области — две новых судьи: Юлия Мужичук и Виктория Юрченко".