У Харкові дві нові судді Господарського суду склали присягу

У Господарському суді Харківської області – дві нові судді: Юлія Мужичук та Вікторія Юрченко.

“05 липня 2024 року відбулась урочиста церемонія складання присяги суддями, вперше призначеними на посаду судді, – повідомила пресслужба Господарського суду. – Колектив суду щиро вітає Мужичук Юлію Юріївну та Юрченко Вікторію Сергіївну з нагоди складення присяги судді”.

Двох нових суддів до Харкова призначив своїми указами президент України. Указ про призначення Юлії Мужичук вийшов 8 травня, про призначення Вікторії Юрченко – 4 липня.

“Присягу склали судді, які були призначені на посади указами президента України за поданнями Вищої ради правосуддя”, – зазначили в Госпсуді.