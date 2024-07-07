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У Харкові дві нові судді Господарського суду склали присягу

Суспільство 21:47   07.07.2024
Оксана Горун
У Харкові дві нові судді Господарського суду склали присягу Фото: Господарський суд Харківської області/фейсбук

У Господарському суді Харківської області – дві нові судді: Юлія Мужичук та Вікторія Юрченко.

“05 липня 2024 року відбулась урочиста церемонія складання присяги суддями, вперше призначеними на посаду судді, – повідомила пресслужба Господарського суду. – Колектив суду щиро вітає Мужичук Юлію Юріївну та Юрченко Вікторію Сергіївну з нагоди складення присяги судді”.

Двох нових суддів до Харкова призначив своїми указами президент України. Указ про призначення Юлії Мужичук вийшов 8 травня, про призначення Вікторії Юрченко – 4 липня.

“Присягу склали судді, які були призначені на посади указами президента України за поданнями Вищої ради правосуддя”, – зазначили в Госпсуді.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2024 в 21:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Господарському суді Харківської області – дві нові судді: Юлія Мужичук та Вікторія Юрченко".