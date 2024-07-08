Дни без отключений «Укрэнерго» отменило из-за дефицита мощности в сети
С 9 по 24 июля НЭК «Укрэнерго» не будет измерять фактический уровень потребления в каждой области, сообщили в компании.
Завтра, 9 июля, будут действовать ограничения в течение суток для всех регионов Украины. По прогнозу, с 05:00 до 14:00 – облэнерго будут применять 2 очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 – 4 очереди графиков отключений, в остальные часы – 3 очереди.
Ранее энергетики планировали по определенному графику отменить ограничения для каждой области в конкретный день в течение следующих двух недель.
Но отменили это решение из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме и роста потребления из-за жары. В таких условиях облэнерго не смогут соблюдать принцип равномерности ограничения потребления для измерений в конкретном регионе.
Режимные замеры летом проведут позже, когда позволит ситуация в энергосистеме и снизится температура воздуха.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: НЭК "Укрэнерго", отключение света, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 21:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9 по 24 июля НЭК «Укрэнерго» не будет измерять фактический уровень потребления в каждой области, сообщили в компании. ".