Дни без отключений «Укрэнерго» отменило из-за дефицита мощности в сети

С 9 по 24 июля НЭК «Укрэнерго» не будет измерять фактический уровень потребления в каждой области, сообщили в компании.

Завтра, 9 июля, будут действовать ограничения в течение суток для всех регионов Украины. По прогнозу, с 05:00 до 14:00 – облэнерго будут применять 2 очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 – 4 очереди графиков отключений, в остальные часы – 3 очереди.

Ранее энергетики планировали по определенному графику отменить ограничения для каждой области в конкретный день в течение следующих двух недель.

Но отменили это решение из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме и роста потребления из-за жары. В таких условиях облэнерго не смогут соблюдать принцип равномерности ограничения потребления для измерений в конкретном регионе.

Режимные замеры летом проведут позже, когда позволит ситуация в энергосистеме и снизится температура воздуха.