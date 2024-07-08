Дні без відключень «Укренерго» скасувало через дефіцит потужності в мережі
З 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не вимірюватиме фактичний рівень споживання у кожній області, повідомили у компанії.
Завтра, 9 липня, обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України. За прогнозом, з 05:00 до 14:00 – обленерго застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – 4 черги графіків відключень, в інші години – 3 черги.
Раніше енергетики планували за певним графіком скасувати обмеження для кожної області у конкретний день протягом наступних двох тижнів.
Але скасували це рішення через значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. У таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні.
Режимні виміри влітку проведуть пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: НЭК "Укрэнерго", отключение света, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 21:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не вимірюватиме фактичний рівень споживання у кожній області, повідомили у компанії. ".