Live
  • Пн 08.07.2024
  • Харків  +27°С
  • USD 40.54
  • EUR 43.86

Дні без відключень «Укренерго» скасувало через дефіцит потужності в мережі

Суспільство 21:40   08.07.2024
Оксана Якушко
Дні без відключень «Укренерго» скасувало через дефіцит потужності в мережі Фото: Балаклійська міська військова адміністрація

З 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не вимірюватиме фактичний рівень споживання у кожній області, повідомили у компанії. 

Завтра, 9 липня, обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України. За прогнозом, з 05:00 до 14:00 – обленерго застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – 4 черги графіків відключень, в інші години – 3 черги.

Раніше енергетики планували за певним графіком скасувати обмеження для кожної області у конкретний день протягом наступних двох тижнів.

Але скасували це рішення через значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. У таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні.

Режимні виміри влітку проведуть пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.

Читайте також: З’явився новий графік відключень світла у Харкові та області на 6-12 липня

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Дні без відключень «Укренерго» скасувало через дефіцит потужності в мережі
Дні без відключень «Укренерго» скасувало через дефіцит потужності в мережі
08.07.2024, 21:40
Без дощів і спекотно. Якою буде погода 9 липня у Харкові та області
Без дощів і спекотно. Якою буде погода 9 липня у Харкові та області
08.07.2024, 20:34
Укладено договір на другу підземну школу в Харкові: деталі, коли побудують
Укладено договір на другу підземну школу в Харкові: деталі, коли побудують
08.07.2024, 17:13
33 людини загинули 8 липня внаслідок масованого ракетного удару по Україні
33 людини загинули 8 липня внаслідок масованого ракетного удару по Україні
08.07.2024, 19:47
Меценат Парамонов і SMK Group перерахують 1 млн грн на відновлення Охматдиту
Меценат Парамонов і SMK Group перерахують 1 млн грн на відновлення Охматдиту
08.07.2024, 20:00
Знайшли тіло немовля, яке загинуло через підрив на міні поблизу Циркунів
Знайшли тіло немовля, яке загинуло через підрив на міні поблизу Циркунів
08.07.2024, 13:50

Новини за темою:

10:44
Сьогодні по всій Україні будуть відключення світла – Укренерго
10:39
Відключення електрики сьогодні будуть тривалішими – Укренерго
18:14
Завтра світло на Харківщині відключатимуть за графіком із 15 до 23 години
16:25
Аварійні відключення світла застосували у Харкові – Укренерго
11:33
Сьогодні світло на Харківщині не вимикатимуть – Укренерго

Ви читали новину: «Дні без відключень «Укренерго» скасувало через дефіцит потужності в мережі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 21:40;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не вимірюватиме фактичний рівень споживання у кожній області, повідомили у компанії. ".