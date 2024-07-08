Дні без відключень «Укренерго» скасувало через дефіцит потужності в мережі

З 9 по 24 липня НЕК «Укренерго» не вимірюватиме фактичний рівень споживання у кожній області, повідомили у компанії.

Завтра, 9 липня, обмеження діятимуть протягом доби для всіх регіонів України. За прогнозом, з 05:00 до 14:00 – обленерго застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – 4 черги графіків відключень, в інші години – 3 черги.

Раніше енергетики планували за певним графіком скасувати обмеження для кожної області у конкретний день протягом наступних двох тижнів.

Але скасували це рішення через значний дефіцит потужності в енергосистемі та зростання споживання через спеку. У таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні.

Режимні виміри влітку проведуть пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.