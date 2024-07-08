Очередной удар по полю на Харьковщине: 20 га пшеницы сожгли военные РФ (фото)
По полю спелой пшеницы вблизи прифронтового села Куриловка Купянского района нанесли удар военные РФ около 13:00 8 июля. Оно мгновенно загорелось.
На момент прибытия пожарных огонь успел распространиться на площадь 20 гектаров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
«Спасатели работали под постоянной угрозой повторных ударов. В 15:15 пожар ликвидировали и предотвратили распространение пламени на другую часть поля общей площадью 65 гектаров», — рассказали в ГСЧС.
Читайте также: Враг ударил по хлебному полю на Харьковщине, чтобы уничтожить урожай – ГСЧС
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, пожары, поле, пшеница, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Очередной удар по полю на Харьковщине: 20 га пшеницы сожгли военные РФ (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 16:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По полю спелой пшеницы вблизи прифронтового села Куриловка Купянского района нанесли удар военные РФ около 13:00 8 июля. Оно мгновенно загорелось.".