Очередной удар по полю на Харьковщине: 20 га пшеницы сожгли военные РФ (фото)

По полю спелой пшеницы вблизи прифронтового села Куриловка Купянского района нанесли удар военные РФ около 13:00 8 июля. Оно мгновенно загорелось.

На момент прибытия пожарных огонь успел распространиться на площадь 20 гектаров, сообщают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«Спасатели работали под постоянной угрозой повторных ударов. В 15:15 пожар ликвидировали и предотвратили распространение пламени на другую часть поля общей площадью 65 гектаров», — рассказали в ГСЧС.