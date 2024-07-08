Черговий удар по полю на Харківщині: 20 га пшениці спалили військові РФ (фото)
По полю стиглої пшениці поблизу прифронтового села Курилівка Куп’янського району завдали удару військові РФ близько 13:00 8 липня. Воно миттєво спалахнуло.
На момент прибуття пожежників вогонь встиг поширитись на площу 20 гектарів, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.
“Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних ударів. О 15:15 вогнеборці ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум’я на іншу частину поля загальною площею 65 гектарів“, – розповіли у ДСНС.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, пожежа, поле, пшеница, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 16:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По полю стиглої пшениці поблизу прифронтового села Курилівка Куп’янського району завдали удару військові РФ близько 13:00 8 липня. Воно миттєво спалахнуло".