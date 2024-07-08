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Черговий удар по полю на Харківщині: 20 га пшениці спалили військові РФ (фото)

Події 16:30   08.07.2024
Олена Нагорна
Черговий удар по полю на Харківщині: 20 га пшениці спалили військові РФ (фото)

По полю стиглої пшениці поблизу прифронтового села Курилівка Куп’янського району завдали удару військові РФ близько 13:00 8 липня. Воно миттєво спалахнуло.

На момент прибуття пожежників вогонь встиг поширитись на площу 20 гектарів, повідомляють у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних ударів. О 15:15 вогнеборці ліквідували пожежу та запобігли розповсюдженню полум’я на іншу частину поля загальною площею 65 гектарів“, – розповіли у ДСНС.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 16:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По полю стиглої пшениці поблизу прифронтового села Курилівка Куп’янського району завдали удару військові РФ близько 13:00 8 липня. Воно миттєво спалахнуло".