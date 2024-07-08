«Удалось деоккупировать часть территорий» – военный о севере Харьковщины
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Оккупанты продолжают «давить» в районе Глубокого и Липцев на Харьковщине, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» заместитель командира батальона ударных БПАК «Ахиллес» 92 ОШБр Олесь Маляревич.
«Но за последние дни нам удалось деоккупировать часть территорий, улучшить свои позиции. Но мы в активной обороне. Враг активно привлекает новые подразделения, сейчас есть информация, что работает 155 дивизия морской пехоты, также ожидается пополнение из кадровой воинской части. Здесь разные бывают, это война и они, что могут подтянуть, то и подтягивают. Бывают и «шторм Z» задействован, и «Ахмат», и даже слышали уже о «вагнеровцах», — рассказал Маляревич.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ахиллес, глубокое, деоккупация, липцы, север, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2024 в 13:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты продолжают «давить» в районе Глубокого и Липцев на Харьковщине, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» заместитель командира батальона ударных БПАК «Ахиллес» 92 ОШБр Олесь Маляревич.".