«Вдалося деокупувати частину території» – військовий про північ Харківщини
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Окупанти продовжують тиснути в районі Глибокого та Липців на Харківщині, розповів в етері «Суспільне. Студія» заступник командира батальйону ударних БПАК «Ахіллес» 92 ОШБр Олесь Маляревич.
«Але за останні дні нам вдалося деокупувати частину території, покращити власні позиції. Але ми перебуваємо в активній обороні. Ворог активно залучає нові підрозділи, наразі маємо інформацію, що працює 155 дивізія морської піхоти, також очікується поповнення з кадрової військової частини. Тут різні бувають, це війна і вони, що можуть підтягнути, то і підтягують. Бувають і «шторм Z» задіяний, і «Ахмат», і навіть чули вже про «вагнерівців», – розповів Маляревич.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ахиллес, глубокое, деоккупация, липцы, север, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2024 в 13:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти продовжують тиснути в районі Глибокого та Липців на Харківщині, розповів в етері «Суспільне. Студія» заступник командира батальйону ударних БПАК «Ахіллес» 92 ОШБр Олесь Маляревич.".