«Вдалося деокупувати частину території» – військовий про північ Харківщини

Окупанти продовжують тиснути в районі Глибокого та Липців на Харківщині, розповів в етері «Суспільне. Студія» заступник командира батальйону ударних БПАК «Ахіллес» 92 ОШБр Олесь Маляревич.

«Але за останні дні нам вдалося деокупувати частину території, покращити власні позиції. Але ми перебуваємо в активній обороні. Ворог активно залучає нові підрозділи, наразі маємо інформацію, що працює 155 дивізія морської піхоти, також очікується поповнення з кадрової військової частини. Тут різні бувають, це війна і вони, що можуть підтягнути, то і підтягують. Бувають і «шторм Z» задіяний, і «Ахмат», і навіть чули вже про «вагнерівців», – розповів Маляревич.