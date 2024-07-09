На Харьковщине свет пропадал из-за жары и обстрелов — Минэнерго

Заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире нацмарафона рассказала об обесточиваниях на Харьковщине и последствиях российских ударов по энергетике.

«Из-за продолжающихся практически каждый день вражеских атак у нас появились новые обесточивания в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Сумской, Черниговской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областях. Также по техническим причинам и из-за жаркой погоды обесточивалась потребители в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Ровенской областях. Там, где нарушение у нас из-за технических проблем или из-за погодных условий, мы достаточно быстро восстанавливаем свет. Вчера была возвращена электроэнергия более чем 15 тысячам абонентов. То, к сожалению, там, где боевые действия и ситуация очень опасная, у нас 489 населенных пунктов на сегодня остаются без электроэнергии», — проинформировала Гринчук.

По ее данным, в течение дня 9 июля в Украине действуют графики отключений, их будут применять круглосуточно.

Также замминистра сообщила об отключениях электричества, которые случились в различных регионах страны из-за российских ракетных ударов.

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«Вчера в результате массированного ракетного удара по украинским городам понесли разрушения, в том числе и объекты энергетики. В частности, во время ракетных обстрелов Киева. Поэтому у нас было обесточено 13 многоэтажных домов, шесть учреждений и, к сожалению, больницу Охматдет. Если говорить о западном регионе, в результате ракетных обстрелов отключалась также межгосударственная высоковольтная воздушная линия. А в Киевской области также отключалась высоковольтная воздушная линия из-за повреждения участка, проходящего по территории Беларуси. В Донецкой области из-за отключения и обстрелов обесточивалась шахта под землей, где в тот момент находились 13 шахтеров. К счастью, всех их сейчас подняли на поверхность», — сказала заместитель министра.