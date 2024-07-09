На Харківщині світло пропадало через спеку та обстріли – Міненерго

Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в етері нацмарафону розповіла про знеструмлення на Харківщині та наслідки російських ударів по енергетиці.

“Через ворожі атаки, що тривають практично кожен день, у нас з’явилися нові знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях. Також з технічних причин і через спекотну погоду знеструмлювалися споживачі в Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Івано-Франківській областях. Там, де порушення в нас через технічні проблеми або через погодні умови, ми досить швидко відновлюємо світло. І вчора було повернуто електроенергію понад 15 тисячам абонентів. На жаль, там, де бойові дії та ситуація є дуже небезпечною, у нас 489 населених пунктів на сьогодні залишаються без електроенергії”, — поінформувала Гринчук.

За її даними, протягом дня 9 липня в Україні діють графіки відключень, їх застосовуватимуть цілодобово.

Також заступниця міністра повідомила про відключення електрики, що сталися в різних регіонах країни через російські ракетні удари.

Читайте також: Завтра в районі Харкова та передмісті не буде води

“Вчора в результаті масованого ракетного удару по українських містах зазнали руйнувань, у тому числі й об’єкти енергетики. Зокрема, під час ракетного обстрілу Києва. Тому в нас було знеструмлено 13 багатоповерхових будинків, шість закладів і, на жаль, лікарню Охматдит. Якщо говорити про західний регіон, внаслідок ракетних обстрілів відключалася також міждержавна високовольтна повітряна лінія. А в Київській області також відключалася високовольтна повітряна лінія через пошкодження ділянки, яка проходить територію Білорусі. У Донецькій області через відключення й обстріли знеструмлювалася шахта. Під землею тоді перебувало 13 шахтарів, на щастя, всіх їх зараз підняли на поверхню”, — сказала заступниця міністра.