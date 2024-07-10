Ночью гроза, днем – жара. Какой будет погода 11 июля в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 11 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Ночью местами кратковременный дождь, гроза⚡️. Днем без существенных осадков.
Ветер северо-восточный ↙️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 18 — 23°, днем 32 — 37°.
По городу: Ночью кратковременный дождь. Днем без существенных осадков. 🌤
Ветер северо-восточный ↙️ 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 20 — 22°, днем 33 — 35°.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: гроза, жара, погода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 20:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 11 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".