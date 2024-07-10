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Вночі гроза, вдень – спека. Якою буде погода 11 липня у Харкові та області

Погода 20:08   10.07.2024
Оксана Якушко
Вночі гроза, вдень – спека. Якою буде погода 11 липня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 11 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі місцями короткочасний дощ🌧, гроза⚡️. Вдень без істотних опадів🌤.

Вітер північно-східний ↙️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 18 – 23°, вдень 32 – 37°.

По місту: Вночі короткочасний дощ🌧. Вдень без істотних опадів.🌤

Вітер північно – східний,↙️ 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 20 – 22°, вдень 33 – 35°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 20:08;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 11 липня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".