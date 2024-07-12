Удары КАБ, атаки вблизи Волчанска и Глубокого, бои на Купянщине – ГШ на 08:00

Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Веселое, Волчанск, Слобожанское, Глубокое и Купянск, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия. В общем здесь произошло шесть вражеских штурмов в районах Волчанска и Глубокого. Оккупанты задействовали для поддержки авиацию.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило семь. Силы обороны отбивали атаки в районах Синьковки, Ольшаной Харьковской области и Берестового Донецкой области.