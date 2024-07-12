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Удари КАБ, атаки біля Вовчанська і Глибокого, бої на Куп’янщині – ГШ на 08:00

Суспільство 08:30   12.07.2024
Вікторія Яковенко
Удари КАБ, атаки біля Вовчанська і Глибокого, бої на Куп’янщині – ГШ на 08:00 Фото: Генштаб ЗСУ

Противник завдавав авіаційних ударів в районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Вовчанськ, Слобожанське, Глибоке та Куп’янськ, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії. Загалом тут відбулося шість ворожих штурмів у районах Вовчанська та Глибокого. Окупанти залучали для підтримки авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала сім. Сили оборони відбивали атаки зокрема в районах Синьківки, Вільшаної Харківської області і Берестового на Донеччині.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Удари КАБ, атаки біля Вовчанська і Глибокого, бої на Куп’янщині – ГШ на 08:00»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2024 в 08:30;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Противник завдавав авіаційних ударів в районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Вовчанськ, Слобожанське, Глибоке та Куп’янськ, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".