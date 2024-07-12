Удари КАБ, атаки біля Вовчанська і Глибокого, бої на Куп’янщині – ГШ на 08:00

Противник завдавав авіаційних ударів в районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Вовчанськ, Слобожанське, Глибоке та Куп’янськ, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії. Загалом тут відбулося шість ворожих штурмів у районах Вовчанська та Глибокого. Окупанти залучали для підтримки авіацію.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала сім. Сили оборони відбивали атаки зокрема в районах Синьківки, Вільшаної Харківської області і Берестового на Донеччині.