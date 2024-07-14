Россияне пытаются перегруппировать силы у Волчанска на Харьковщине – ISW
Российские войска продолжили наземные атаки к северу и северо-востоку от Харькова 13 июля, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было, отмечает Институт изучения войны (ISW).
Российский милблогер заявил, что войска РФ оттеснили украинские войска к южному берегу реки Волча в Волчанске (к северо-востоку от Харькова), хотя другой милблогер опроверг сообщения о том, что российские войска пересекли реку Волча по улице Гуркановской, отмечает в ISW.
Бои продолжались в районе Глубокого и Липцов и в районе Старицы, Волчанска и Тихого 12 и 13 июля.
Украинская Харьковская группа войск 13 июля сообщила, что российские войска пытаются перегруппироваться в направлении Липцы и в районе Волчанска и готовят подразделения 153-го мотострелкового полка (47-я танковая дивизия, 1-я гвардейская танковая армия [ГТА], Московский военный округ [МВО]) и 138-й мотострелковой бригады (6-я общевойсковая армия [ОА], Ленинградский военный округ [ЛВО]) к наступлению в районе Волчанска.
Еще одной целью РФ остается захват оставшейся часть Луганской области, а также россияне хотят продвинуться на запад в восточную часть Харьковской области и северную часть Донецкой области.
Геолокационные кадры, опубликованные 12 июля, показывают, что украинские силы недавно продвинулись в лесной местности к западу от Лимана Первого (северо-западнее Купянска) и к востоку от Берестового (северо-западнее Сватово).
Российские войска продолжили наступление к северо-западу от Купянска в районе Ольшаны, к западу от Купянска в районе Петропавловки и Степовой Новоселовки, к юго-западу от Сватово в районе Грековки и Невского, к западу от Кременной в районе Терного и Торского и к юго-западу от Кременной в районе Серебрянского лесничества.
Сообщается, что подразделения российского 1486-го мотострелкового полка действуют в районе Лимана Первого.
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2024 в 10:32;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска продолжили наземные атаки к северу и северо-востоку от Харькова 13 июля, но никаких подтвержденных изменений на линии фронта не было, отмечает Институт изучения войны (ISW).".