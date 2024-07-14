Росіяни намагаються перегрупувати сили у Вовчанська на Харківщині – ISW

Російські війська продовжили наземні атаки на північ і північний схід від Харкова 13 липня, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було, зазначає Інститут вивчення війни (ISW).

Російський мілблогер заявив, що війська РФ відтіснили українські війська до південного берега річки Вовча у Вовчанську (на північний схід від Харкова), хоча інший мілблогер спростував повідомлення про те, що російські війська перетнули річку Вовча по вулиці Гурканівській, зазначає ISW.

Бої тривали в районі Глибокого та Липців та в районі Стариці, Вовчанська та Тихого 12 та 13 липня.

Українська Харківська група військ 13 липня повідомила, що російські війська намагаються перегрупуватися у напрямку Липців і в районі Вовчанська та готують підрозділи 153-го мотострілецького полку (47-а танкова дивізія, 1-а гвардійська танкова армія, Московський військовий округ та 138-ї мотострілецької бригади (6-а загальновійськова армія, Ленінградський військовий округ) до наступу в районі Вовчанська.

Ще однією метою РФ залишається захоплення решти Луганської області, а також росіяни хочуть просунутися на захід у східну частину Харківської області й північну частину Донецької області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 липня, показують, що українські сили нещодавно просунулися в лісовій місцевості на захід від Лимана Першого (на північний захід від Куп’янська) і на схід від Берестового (на північний захід Сватового).

Російські війська продовжили наступ на північний захід від Куп’янська в районі Ольшани, на захід від Куп’янська в районі Петропавлівки та Степової Новоселівки, на південний захід від Сватового в районі Греківки та Невського, на захід від Кремінної в районі Терного та Торського та на південь на захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва.

Повідомляється, що підрозділи 1486-го мотострілецького полку діють в районі Лимана Першого.