За более 60 миллионов гривен обновят укрытие больницы в Харькове – ХАЦ

Тендер на ремонт укрытия на территории 17-й больницы объявил департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета, ожидаемая стоимость закупок 63 млн грн, сообщает ХАЦ.

Об этом стало известно с сайта ProZorro.

Укрытие находится в терапевтическом корпусе и имеет два входа и один аварийный выход, а на одном из входов, для нужд людей с инвалидностью, установлен внешний наклонный подъемник.

Проект предусматривает незначительную перепланировку помещений укрытий с учетом потребностей маломобильных групп населения, с максимальным сохранением существующих стен и перегородок и с полной заменой внутренней отделки помещений хранилища.

Помещение будет снабжено оборудованием, мебелью и инвентарем, операционная – лечебными газами.

Согласно проекту планируется обновить инженерные сети: водоснабжение с установкой резервных баков, канализацией, отоплением, вентиляцией, системой связи, электроснабжением с установкой дополнительного дизельного генератора, системой газового пожаротушения, системой передачи тревожных сообщений, пожарной сигнализацией и уведомлением о пожаре.

Работы планируют выполнить до конца 2025 года.