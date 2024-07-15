За более 60 миллионов гривен обновят укрытие больницы в Харькове – ХАЦ
Тендер на ремонт укрытия на территории 17-й больницы объявил департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета, ожидаемая стоимость закупок 63 млн грн, сообщает ХАЦ.
Об этом стало известно с сайта ProZorro.
Укрытие находится в терапевтическом корпусе и имеет два входа и один аварийный выход, а на одном из входов, для нужд людей с инвалидностью, установлен внешний наклонный подъемник.
Проект предусматривает незначительную перепланировку помещений укрытий с учетом потребностей маломобильных групп населения, с максимальным сохранением существующих стен и перегородок и с полной заменой внутренней отделки помещений хранилища.
Помещение будет снабжено оборудованием, мебелью и инвентарем, операционная – лечебными газами.
Согласно проекту планируется обновить инженерные сети: водоснабжение с установкой резервных баков, канализацией, отоплением, вентиляцией, системой связи, электроснабжением с установкой дополнительного дизельного генератора, системой газового пожаротушения, системой передачи тревожных сообщений, пожарной сигнализацией и уведомлением о пожаре.
Работы планируют выполнить до конца 2025 года.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: больница, ремонт, укрытие, Харьков, ХАЦ;
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- • Дата публикации материала: 15 июля 2024 в 17:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Тендер на ремонт укрытия на территории 17-й больницы объявил департамент по благоустройству, восстановлению и реконструкции Харьковского горсовета, ожидаемая стоимость закупок 63 млн грн, сообщает ХАЦ.".