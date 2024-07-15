За понад 60 мільйонів гривень оновлять укриття лікарні у Харкові– ХАЦ
Тендер на ремонт укриття на території 17-ї лікарні оголосив департамент з благоустрою, відновлення та реконструкції Харківської міськради, очікувана вартість закупівель 63 млн грн, повідомляє ХАЦ.
Про це стало відомо з сайту “ProZorro”.
Укриття знаходиться в терапевтичному корпусі та має два входи і один аварійний вихід, га одному із входів, для потреб людей з інвалідністю, встановлено зовнішній похилий підіймач.
Проєкт передбачає незначне перепланування наявних приміщень сховища з урахування потреб маломобільних груп населення, з максимальним збереженням наявних стін та перегородок, з повною заміною внутрішнього опорядження приміщень сховища.
Приміщення буде забезпечене устаткуванням, меблями та інвентарем, операційна – лікувальними газами.
Згідно з проєктом, планується оновити інженерні мережі: водопостачання з установкою резервних баків, каналізацією, опаленням, вентиляцією, системою зв’язку, електропостачанням з встановленням додаткового дизельного генератора, системою газового пожежогасіння, системою передачі тривожних повідомлень, пожежною сигналізацією та сповіщенням про пожежу.
Роботи планують виконати до кінця 2025 року.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: больница, ремонт, укрытие, Харків, ХАЦ;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 17:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тендер на ремонт укриття на території 17-ї лікарні оголосив департамент з благоустрою, відновлення та реконструкції Харківської міськради, очікувана вартість закупівель 63 млн грн, повідомляє ХАЦ.".