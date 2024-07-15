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За понад 60 мільйонів гривень оновлять укриття лікарні у Харкові– ХАЦ

Суспільство 17:12   15.07.2024
Оксана Якушко
За понад 60 мільйонів гривень оновлять укриття лікарні у Харкові– ХАЦ

Тендер на ремонт укриття на території 17-ї лікарні  оголосив департамент з благоустрою, відновлення та реконструкції Харківської міськради, очікувана вартість закупівель 63 млн грн, повідомляє ХАЦ.

Про це стало відомо з сайту “ProZorro”.

Укриття знаходиться в терапевтичному корпусі та має два входи і один аварійний вихід, га одному із входів, для потреб людей з інвалідністю, встановлено зовнішній похилий підіймач.

Проєкт передбачає незначне перепланування наявних приміщень сховища з урахування потреб маломобільних груп населення, з максимальним збереженням наявних стін та перегородок, з повною заміною внутрішнього опорядження приміщень сховища.

Приміщення буде забезпечене устаткуванням, меблями та інвентарем, операційна – лікувальними газами.

Згідно з проєктом, планується оновити інженерні мережі: водопостачання з установкою резервних баків, каналізацією, опаленням, вентиляцією, системою зв’язку, електропостачанням з встановленням додаткового дизельного генератора, системою газового пожежогасіння, системою передачі тривожних повідомлень, пожежною сигналізацією та сповіщенням про пожежу.

Роботи планують виконати до кінця 2025 року.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2024 в 17:12;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тендер на ремонт укриття на території 17-ї лікарні  оголосив департамент з благоустрою, відновлення та реконструкції Харківської міськради, очікувана вартість закупівель 63 млн грн, повідомляє ХАЦ.".